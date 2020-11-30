Olimpik tesis tadilata girdi

Nilüfer Belediyesi, 2010 yılında hizmete açtığı Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde, pandemi sürecini fırsat bilerek tadilat çalışmaları başlattı.

Olimpik ölçülerde bir açık yüzme havuzu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra kondüsyon salonu, fitness salonu, plates salonu, spinnig odası, masaj odası, sauna, kafeterya ve dinlenme bölümleri olan tesis 10 yıldır hizmet veriyor.

Nilüfer Belediyespor Kulübü tarafından işletilen ve yılın her günü Nilüferliler’in spor ihtiyacına karşılık veren tesis, kış aylarında da yüzmek isteyenlerin akınına uğruyordu. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu mekanlar kapatılınca, Nilüfer Belediyesi de bu süreci değerlendirerek tesislerde bakımonarım çalışması başlattı. Havuz platformundaki seramiklerin yenilendiği, ıslak hacimlerin revize edildiği, duşlar ve soyunma odalarının yenilendiği tesiste; nem alma santrali, ısıtmasoğutma sistemleri de revize edilerek, bütün çelik konstrüksiyon yüzeylerin bakımı yapılıyor.

Bugüne kadar Türkiye Yüzme Federasyonu’nun ulusal organizasyonları gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan tesisin, Bursa’da çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bakımonarım çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Yazkış çocuklara yüzme eğitimlerinin verildiği Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nden yılda ortalama 20 bin kişinin faydalandığını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Olimpik Yüzme Tesislerimizdeki bakım çalışmaları en kısa zamanda tamamlanarak hizmete hazır hale gelecek. Dilerim bu pandemi süreci de en kısa sürede sona erer ve biz de tesislerimizi sağlıklı koşullarda yeniden hizmete açabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.