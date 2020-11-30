Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama

İHA

Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama

Osmangazi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra ilçe genelini haşerelere ve farelere karşı da düzenli olarak ilaçlıyor.
Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve farelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, rögar kapakları açılarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için haşere ve farelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde uygulanmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Olimpik tesis tadilata girdi
YEREL HABERLER Olimpik tesis tadilata girdi
İnegöl Belediyesi vatandaşının yanında
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi vatandaşının yanında
Bursa'da kış lastiği uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da kış lastiği uygulaması
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
(Özel) Korona virüsle mücadelede Bursa’da 210 filyasyon ekibinin zorlu görevi Kapı kapı gezerek salgının artışını durdurmaya çalışıyorlar Bursa Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz: "Virüs herkesin çok yakınında" "Bir öğrenci sene boyunca sınava hazırlanmış, 2 gün önce otobüste pozitif çıkan bir vaka yüzünden karantinada olduğu için sınava giremedi" "Karantinaya uymayıp virüsü bulaştırmak aynı zamanda kul hakkına giriyor"
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsle mücadelede Bursa’da 210 ...
Bursa’da semt pazarları mercek altında
YEREL HABERLER Bursa’da semt pazarları mercek altında
Site bahçesine gelen tilkiyi besledi
YEREL HABERLER Site bahçesine gelen tilkiyi besledi
TSE binasının fidanları, Kestel Belediyesi’nden
YEREL HABERLER TSE binasının fidanları, Kestel Belediyesi’nden
Cezaevi önünde öldürülen taksici, `intikam cinayetine´ kurban gitmiş
YEREL HABERLER Cezaevi önünde öldürülen taksici, `intikam ...
Bursa'da yabani hayvanlar şehre indi Nilüfer ilçesinde bir tilki sitenin bahçesinde görüntülendi, Mudanya'da da bir domuz villaların yakınına kadar geldi
YEREL HABERLER Bursa'da yabani hayvanlar şehre indi Nilüfer ...
Yerleşim yerine inen domuzun beslenme anı kamerada
YEREL HABERLER Yerleşim yerine inen domuzun beslenme anı kamerada
Bursaspor’da kaleci tartışması
YEREL HABERLER Bursaspor’da kaleci tartışması
Jeoloji Mühendisi Er: Evinizin altından fay hattı geçiyorsa burası sizin için risklidir
YEREL HABERLER Jeoloji Mühendisi Er: Evinizin altından fay hattı ...
Bursa'daki cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı Şüpheli cinayeti işlediğini kabul ederken ifadesinde: " Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenildi Cinayetin işlendiği silah yeşillik alanda bulundu
YEREL HABERLER Bursa'daki cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi ...
Bursa’da motosiklet sürücüleri trafikte sohbet etti Trafikte kasksız kontrolsüz sohbet
YEREL HABERLER Bursa’da motosiklet sürücüleri trafikte sohbet ...
Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
YEREL HABERLER Kız meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklkadı
Kısıtlamada polisten kaçan şüphelinin çorabından uyuşturucu madde çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gezintiye çıkan şüpheliler polisten kaçamadı Otomobil ile gezinti pahalıya patladı
YEREL HABERLER Kısıtlamada polisten kaçan şüphelinin çorabından ...
Kısıtlamada işe giderken, yol verme meselesinden hastanelik oldular
YEREL HABERLER Kısıtlamada işe giderken, yol verme meselesinden ...
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan ...
Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada
Vergili cinayetinde bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Vergili cinayetinde bir kişi tutuklandı
Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum
YEREL HABERLER Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X