Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilin refüjdeki reklam tabelalarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı sürücü sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 11.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Etibank Kavşağı´nda meydana geldi.
Tolga Çevdir (38) yönetimindeki 16 LG 625 plakalı otomobil, terminal yönüne doğru seyir halindeyken, dönüş sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki reklam tabelalarına çarptı. Kazayı sürücü, eline aldığı sıyrıklarla atlattı.
Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2020-11-30 13:43:51
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