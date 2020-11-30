Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)

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KAZA ANI KAMERADA

Bursa´nın İnegöl ilçesinde, 2 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere; Osman Aydınlı´nın kullandığı otomobilin karşı yola geçtiği, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-11-30 14:27:29



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