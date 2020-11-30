Bursa'da kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Bursa'da kavşakta virajı alamayan otomobil önce kaldırıma çarptı, sonrasında taklalar atarak durabildi.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Üçevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ADD 984 plakalı otomobil sürücüsü kavşağı alamayınca kaldırıma çıktı. Daha sonrasında takla atarak ters kaldı. Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü tedbir amaçlı Uludağ Üniversitesi Fakültesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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