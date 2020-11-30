Bursa'da kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı

İHA

Bursa'da kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı

Bursa'da kavşakta virajı alamayan otomobil önce kaldırıma çarptı, sonrasında taklalar atarak durabildi.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Üçevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ADD 984 plakalı otomobil sürücüsü kavşağı alamayınca kaldırıma çıktı. Daha sonrasında takla atarak ters kaldı. Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü tedbir amaçlı Uludağ Üniversitesi Fakültesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı
YEREL HABERLER Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı
Kuaför kadın ve birlikte yaşadığı eski eşi, 4 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Kuaför kadın ve birlikte yaşadığı eski eşi, 4 gün ...
Karacabey’de Fenerbahçe maçı heyecanı Özkan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet
YEREL HABERLER Karacabey’de Fenerbahçe maçı heyecanı Özkan’dan ...
Şehir Hastanesi hattında imalat başlıyor
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi hattında imalat başlıyor
BURKÜP’ten Bursaspor’a destek kampanyası: ‘Atkılara Sararız Sizi’
YEREL HABERLER BURKÜP’ten Bursaspor’a destek kampanyası: ‘Atkılara ...
Yıldırım’da üretim hizmete dönüyor Yıldırım Belediyesi kendi ürettiği asfalt, parke ve bordür uygulama çalışmalarıyla şehrin cadde ve sokaklarındaki kaliteyi artırıyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da üretim hizmete dönüyor Yıldırım ...
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk ...
Matlı, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Matlı, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
BUİKAD Başkanı Eroğlu: Rakamlar umudumuzu arttırıyor
YEREL HABERLER BUİKAD Başkanı Eroğlu: Rakamlar umudumuzu arttırıyor
2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı Kazada dede torun hayatını kaybetti 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına ...
(Özel) Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla korona virüsten hayatını kaybetti Bursa'nın sevilen bayan kuaförü Ferhunde Caner ve eşi korona virüse yenik düştü Ferhunde Caner'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu
YEREL HABERLER (Özel) Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla korona ...
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ...
Domuzlar mahalle aralarında geziyor
YEREL HABERLER Domuzlar mahalle aralarında geziyor
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kazaya engel olamadı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince kazaya engel ...
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk ...
Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina ...
Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Osmangazi’den haşerelere karşı ilaçlama
(Özel) Bu haber yüz binlerce sürücüyü ilgilendiriyor "Salgında maske ne ise, trafikte de psikoteknik o" Psikoteknik belgesi 31 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale geliyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu haber yüz binlerce sürücüyü ...
Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Olimpik tesis tadilata girdi
YEREL HABERLER Olimpik tesis tadilata girdi
İnegöl Belediyesi vatandaşının yanında
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi vatandaşının yanında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X