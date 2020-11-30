Öldürdüğü kameraman asistanı arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış (2)

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERKAN SETLERDE KAMERAMAN ASİSTANIYMIŞ

Bursa´da M.D.'nin (25) bıçaklayarak öldürdüğü Serkan Topal'ın dizi ve film setlerinde kameraman asistanı olarak çalıştığı öğrenildi. 'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi ünlü dizilerin setinde çalışan Topal'ın, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Burak Yamantürk ve Engin Öztürk gibi ünlü isimlerle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN

2020-11-30 18:36:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.