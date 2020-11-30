Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış (3)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da, borçalacak nedeniyle çıkan tartışmada Serkan Topal'ı bıçakla öldürdükten sonra cesedini ormanlık alanda yakan M.D. ve kuzeni Z.N., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız arkadaşları H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-11-30 21:21:43
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