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(Özel) Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor Herkes montla, o tişört ve şortla geziyor

İHA

(Özel) Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor Herkes montla, o tişört ve şortla geziyor

Bursa'da uydu alıcısı işiyle uğraşan genç, herkesin montla gezdiği soğuk havada tişört ve şortla geziyor.
Mudanya ilçesinde yaşayan Mert Çavdar, hiç üşümüyor. Yaz aylarında giydiği tişört ve şortu kışın da hiç üzerinden çıkartmıyor. Soğuk havada onu görenlerin içine üşümek geliyor. Dışarıda gezerken ve çalışırken soğuk havada tişört ve şortla gezen Çavdar ayaklarına da çorap giymeyip terliklerle geziyor. Genç adam çok nadir hasta oluyor. Soğuk havada bu şekilde gezmesine rağmen en son 2 yıl önce hasta oldu.
Kışın soğukta üşümemesini kanının sıcaklığına borçlu olduğu ifade eden Mert Çavdar, "15 yıldır uydu alıcısı işiyle uğraşıyorum. Ben yaz kış tişört ve şortla geziyorum. Hiç üşümüyorum. Her halde bu kanımızın sıcaklığından kaynaklanıyor. Beni soğuk havada bu şekilde görenler şaşırıyor. Ben de onlara hiç üşümediğimi söylüyorum. En son 2 yıl önce hasta oldum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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