Bursa'nın dağ ilçelerinde sis

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde sis etkili oluyor. Orhaneli ilçesinde sis ulaşımı aksatıyor. OrhaneliBüyükorhan kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Bilhassa Büyükorhan ve Çalaplar mahalleleri arasında sürücüler zor anlar yaşıyor.

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