İnegöl Belediyesi, artan vak'a sayıları sonrası şehir genelinde dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Bütün otobüs durakları dezenfekte ediliyor.

Kış aylarıyla birlikte yeniden yükselişe geçen covid19 vak'aları hem şehrimizde hem de ülkemizde ciddi boyutlara ulaştı. Yapılan tüm çağrılar ve uyarılara rağmen günlük yaşam içerisinde virüs yayılımı hızlı şekilde arttı. İnegöl Belediyesi, artan vak'alar karşısında şehir genelinde dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Mart ayından bu yana belirli aralıklarla devam eden dezenfekte çalışmaları, yoğun şekilde aralıksız olarak sürdürülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dezenfekte çalışmaları kapsamında bugün İnegöl genelinde otobüs duraklarını dezenfekte ediyor. Sabah erken saatlerde Fatih Cami bölgesinde başlayan durak dezenfekte çalışmaları, sırasıyla tüm duraklarda gerçekleştirilecek. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve etkileşimin olduğu duraklar, özel içerikli dezenfektanlarla temizleniyor.

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