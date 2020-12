Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ümraniyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Ferdî anlamda sıkıtımız var, ama oyun açısından her gün gelişiyoruz. Skor alabilsek bu çok sağlıklı olabilecek. Başımızı kaldıracağız. Tekrar yola devam edeceğiz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ümraniyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, şunları söyledi: “İzmir’e kazanmak için gitmiştik. Pozisyonlara da girdik. Biz değerlendiremedik. Rakip takım pozisyon olmayan bir pozisyonda golü buldu. İki tane çok net hakem hatasıyla 31 mağlup olduk. Genç bir takımız. Ferdî anlamda sıkıtımız var, ama oyun bakımından her gün gelişiyoruz. Skor alabilsek bu çok sağlıklı olabilecek. Özgüvenimiz de artacak. Oyuncularımıza söyledim. Başımızı kaldıracağız. Tekrar yola devam edeceğiz. Gerekli reaksiyonu göstereceğiz. Ümraniyespor maçında çıkışı yakalayacağız. Sıkışık bir takvime giriyoruz. Ümraniyespor’u da Covid19 vurdu diyebiliriz. Hoca değişimine gittiler. İyi bir takım. Zor maç olacak. Kolay maç yok zaten. İyi odaklanan, daha çok isteyen takım kazanacak.”

“Furkan Emre Ünver, büyük ölçüde bu hafta olmayacak”

40 yaşındaki teknik adam gol yedikten sonra motivasyonlarının düştüğünü işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: “Gol yediğiniz zaman moral motivasyon düşüyor. Genç olmamızın da etkisi var. Ama bunları yaşamamız gerekiyor. Oyuna odaklanmamız gerekiyor. Dağılmadan disiplinli devam etmemiz gerekiyor. Kaleci anlamında da eleştiriler oluyor. Biz sezona Ataberk’le başladık, sonra Deniz’e döndük. Artıları var, eksileri var. Ama savunma takım halinde yapılmalı. Biz üç kalecimize de şans verdik. Bu hafta içlerinde hangisi daha fazla hak ediyorsa o oynayacak. Sakatlıklara gelecek olursak da, Emirhan’ın ufak sakatlığı var. Ama sıkıntısı yok. Çalışmalara katılıyor. Özer’in de bir an önce dönmesini bekliyoruz. Antrenmanlara çıkıyor. Sakatlığı nüksetmeseydi sahada da olacaktı. Furkan Emre Ünver, büyük ölçüde bu hafta olmayacak. Süreç içerisinde bunlar olabiliyor. En kısa zamanda o da aramıza dönecek.”

“Bizim önceliğimiz lig”

“Taraftarımız olsaydı daha üst sıralara tırmanırdık” diyen Mustafa Er, “Altyapı ağırlıklı oynadığımız için taraftarımız bu çocukları kucaklıyor. Taraftarımız olsaydı onlarla birlikte iyi oynardık. Daha da yukarı çıkabilirdik. Bizim taraftarımız hem futbolu biliyor hem de gençlere karşı sempatisi var. İnşallah en kısa zamanda bu birliktelik gerçekleşir” ifadelerini kullandı. Devre arasında transfer tahtasının açılması halinde belli başlı planlarının olduğunu belirten genç teknik adam, Türkiye Kupası’ndaki rakipleri Göztepe’yle ilgili ise, “Göztepe maçında nasıl bir kadro ile sahaya çıkarız henüz bilmiyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız ama kupada gidelim, kupayı alalım gibi bir düşüncemiz yok. Bizim önceliğimiz lig” şeklinde konuştu.

Ali Akman sözleşme imzalayacak mı?

‘Ali Akman ve Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmeleri uzatılacak mı?’ sorusuna ise Mustafa Er şu cevabı verdi: “Yönetimimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Şu anda herhangi bir gelişme yok. Biz sorun çıkacağını düşünmüyoruz. Bu camianın çocukları. Onlar da gerekli adımı atacaktır.”

