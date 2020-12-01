Azerin konseri ertelendi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Aralık 2020 Cuma günü Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin’in iştirakiyle yapılması planlanan ‘’Tek Millet İki Devlet Kardeşlik Konseri’’ Cumhurbaşkanlığı tarafından 30.11.2020 tarihinde alınan kısıtlama kararları sebebiyle ertelendi.

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