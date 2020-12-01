Yıldırım’da su kesintisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da su kesintisi

İHA

Yıldırım’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi Kurban Pazarı Cadde ve Demetevler Cadde civarında 02.12.2020 ile 20.12.2020 tarihleri arasında 10:0018:00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kamu kurum ve kuruluşlarına mesai saati düzenlemesi
YEREL HABERLER Bursa'da kamu kurum ve kuruluşlarına mesai saati ...
Büyük dönüşüm Büyükşehir’le başlıyor
YEREL HABERLER Büyük dönüşüm Büyükşehir’le başlıyor
Bursa’da Hıfzıssıhha Kurulu kararları
YEREL HABERLER Bursa’da Hıfzıssıhha Kurulu kararları
Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız
YEREL HABERLER Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız
Azerin konseri ertelendi
YEREL HABERLER Azerin konseri ertelendi
Mudanya Belediyesi koronaya karşı görevinin başında
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi koronaya karşı görevinin başında
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Başımızı ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza ...
Tekstil sektöründe hata payını düşüren yerli yazılım
YEREL HABERLER Tekstil sektöründe hata payını düşüren yerli yazılım
Otobüs durakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Otobüs durakları dezenfekte ediliyor
Muhtar koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Muhtar koronaya yenik düştü
Bursa'nın dağ ilçelerinde sis
YEREL HABERLER Bursa'nın dağ ilçelerinde sis
Kışın göz problemleri artıyor
YEREL HABERLER Kışın göz problemleri artıyor
Bursa'da, Hasırcıoğlu Maksut Efendi'nin kabri bina ve cami arasında kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da, Hasırcıoğlu Maksut Efendi'nin kabri bina ve ...
Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı
YEREL HABERLER Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı
Osmangazi’nin sokakları sanatla buluşuyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin sokakları sanatla buluşuyor
Gürsu Belediyesi ile BTB’den girişimcilik protokolü
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi ile BTB’den girişimcilik protokolü
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Nilüfer’den kırsal mahalleler için ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Nilüfer’den kırsal mahalleler için ücretsiz internet ...
Vahşi cinayette flaş gelişme Bursa’da bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılarak yok edilmek istenilen gencin olayında 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Vahşi cinayette flaş gelişme Bursa’da bıçaklanarak ...
(Özel) Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor Herkes montla, o tişört ve şortla geziyor
YEREL HABERLER (Özel) Soğuk havada onu göreni üşüme tutuyor Herkes ...
Korona virüse böyle meydan okuyorlar Her hafta düzenli koşarak sağlıklı kalıyorlar
YEREL HABERLER Korona virüse böyle meydan okuyorlar Her hafta ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü ...
Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı "Kamyonum çalındı" diye ihbarcı oldu, hırsız öz ağabeyi çıktı Bursa'da çalıntı kamyon ile polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçarken bir çekici ile bir polis otomobiline vurdu Polisin durdurmak için tekerleklerine ateş ettiği kamyon kaldırıma çarpıp durdu Kamyonu çalındıktan sonra polise ihbarda bulunan genç, hırsızın ağabeyi olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı "Kamyonum ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X