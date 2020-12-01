Yıldırım’da su kesintisi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi Kurban Pazarı Cadde ve Demetevler Cadde civarında 02.12.2020 ile 20.12.2020 tarihleri arasında 10:0018:00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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