İş makinesiyle kaçak kazıya jandarma baskını

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA´nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi´ndeki Çanaklı Çeşme mevkisinde iş makinası ile kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda gözcülük yapan T.Ö. ve S.G. ile iş makinesiyle kazı yapan F.A. ve I.K. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Gürkan DURAL

2020-12-01 13:16:33



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