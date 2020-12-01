Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne para cezası yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne para cezası yağdı

İHA

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne para cezası yağdı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu şirkete 265 bin lira idarî para cezası kesildi.
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Çekrice Mahallesinde, Bursa İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler daha önceden kaçak hafriyat dökümü nedeniyle takibe alınan bölgede bir kamyonu suçüstü yakaladı. Kamyonun ait olduğu şirkete Büyükşehir Belediye Çevre Denetleme Şubesi ekipleri, 265 bin 497 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş makinesiyle kaçak kazıya jandarma baskını
YEREL HABERLER İş makinesiyle kaçak kazıya jandarma baskını
2021 proje yılı olacak
YEREL HABERLER 2021 proje yılı olacak
Ormana kaçak hafriyat döken firmaya 265 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ormana kaçak hafriyat döken firmaya 265 bin lira ceza
ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine
YEREL HABERLER ÇGD 2020 Dayanışma Ödülü aile hekimlerine
Bursa'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
YEREL HABERLER Bursa'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai ...
Bursa'da kamu kurum ve kuruluşlarına mesai saati düzenlemesi
YEREL HABERLER Bursa'da kamu kurum ve kuruluşlarına mesai saati ...
Yıldırım’da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım’da su kesintisi
Büyük dönüşüm Büyükşehir’le başlıyor
YEREL HABERLER Büyük dönüşüm Büyükşehir’le başlıyor
Bursa’da Hıfzıssıhha Kurulu kararları
YEREL HABERLER Bursa’da Hıfzıssıhha Kurulu kararları
Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız
YEREL HABERLER Mustafa Er: Genç ve gelişen bir takımız
Azerin konseri ertelendi
YEREL HABERLER Azerin konseri ertelendi
Mudanya Belediyesi koronaya karşı görevinin başında
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi koronaya karşı görevinin başında
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Başımızı ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza ...
Tekstil sektöründe hata payını düşüren yerli yazılım
YEREL HABERLER Tekstil sektöründe hata payını düşüren yerli yazılım
Otobüs durakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Otobüs durakları dezenfekte ediliyor
Muhtar koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Muhtar koronaya yenik düştü
Bursa'nın dağ ilçelerinde sis
YEREL HABERLER Bursa'nın dağ ilçelerinde sis
Kışın göz problemleri artıyor
YEREL HABERLER Kışın göz problemleri artıyor
Bursa'da, Hasırcıoğlu Maksut Efendi'nin kabri bina ve cami arasında kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da, Hasırcıoğlu Maksut Efendi'nin kabri bina ve ...
Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı
YEREL HABERLER Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı
Osmangazi’nin sokakları sanatla buluşuyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin sokakları sanatla buluşuyor
Gürsu Belediyesi ile BTB’den girişimcilik protokolü
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi ile BTB’den girişimcilik protokolü
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X