Kuraklık Bursa’nın suyunu tehdit ediyor

Küresel iklim değişikliği sebebiyle 2019 yılından beri Türkiye genelinde yoğun olarak hissedilen kuraklık, Bursa’nın da içme suyu rezervlerini olumsuz yönde etkiliyor. Barajlardaki su miktarı günden güne azalırken, gözler mevsim normallerine göre olması gereken yağışlara yöneldi.

Meteoroloji verilerine göre Bursa’da son 100 yılın en kurak 5’inci yılı geride kalırken, beklenen yağışların halen gerçekleşmemiş olması endişe veriyor. Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlardaki su seviyesine dikkat çekerek vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet etti. Nilüfer Barajı’nda yüzde 5, Doğancı Barajı’nda ise yüzde 40 seviyesine düşen su miktarı, Bursa’nın bir su krizi ile yüzleşmek zorunda kalabilme ihtimali noktasında alarm veriyor.

Susuzluğu önledik

Alınan tedbirler konusunda bilgi veren Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ marifetiyle 2019 yılı Eylül ayından itibaren derin su kuyuları ile şebekeye takviyede bulunduklarını hatırlattı. Kuraklığı çok önceden öngörüp, gerekli tedbirleri almasaydılar Bursa’nın suyunun 2020 Ocak ayı itibariyle bitmiş olacağını dile getiren Başkan Aktaş, “İklim değişikliği ve bunun bölgemize yansıyan etkilerini çok yakından takip ederek olumsuz senaryolara karşı geliştirmiş olduğumuz kriz eylem planımız ile Bursa’nın bugüne kadar susuz kalmasını önlemeyi başardık. Ancak beklenen yağışların halen alınamamış olması, pandemi nedeniyle artan su tüketimi ve kuraklığın halen devam etmesi bizleri, vatandaşlarımızın çok da hoşuna gitmeyecek tedbirleri almak zorunda bırakabilir. Dileğimiz bir an önce mevsimsel yağışların başlayarak hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşların hayatını normal akışında sürdürmesini sağlamak. Ancak su tasarrufu konusunu tekrar ve ısrarla hatırlatmakta fayda görüyorum” dedi.

Her zaman tasarruf

İklim değişikliği ve yağış rejimindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Bursa’nın 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı isale hattı projesi çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle önümüzdeki 2 yılda ve aslında genel olarak bundan sonra her zaman suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak büyük önem taşıyor. Zira dünya için su yıldan yıla daha önemli ve kıt bir kaynak haline geliyor. Başta evsel kullanım amaçlı sular ile tarımsal sulamada kullanılan suları çok daha bilinçli ve tasarruflu tüketmeliyiz. Altyapı yatırımları ile su kayıp kaçak oranını yüzde 20’lere kadar indirdik. Bursa olarak su yönetimi konusunda başarılı bir performans sergilesek de nihayetinde suyun temel kaynağının kar ve yağmur olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

