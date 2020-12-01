Bursaspor, taktik antrenman yaptı

Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günü taktik idmanla tamamladı.
TFF 1.Lig’in 12. haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan maç Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.