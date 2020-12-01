Yılın yazarı etkinlikleri sempozyumla tamamlanacak

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, “2020Yılın Yazarı Fakir Baykurt” etkinliklerini kapsamlı bir sempozyumla tamamlamaya hazırlanıyor.

2020 yılında Fakir Baykurt’u “yılın yazarı” ilan eden Nilüfer Belediyesi, etkinlikleri “Bozkırın Rengini Değiştiren Yazar Fakir Baykurt Sempozyumu” ile sonlandıracak. Sempozyum, bu yıl pandemi önlemleri sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilecek. Faaliyet, 11 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, yazar Ayla Kutlu ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala’nın açılış konuşmaları ile başlayacak. “Köy Enstitüleri ve Edebiyat” başlığı ile düzenlenecek ve başkanlığını Turhan Günay’ın yapacağı ilk oturumun katılımcıları Adnan Binyazar, Nesrin Tanç, Niyazi Altunya ve Feyza Hepçilingirler olacak.

Sevengül Sönmez’in oturum başkanlığını yürüteceği “Edebiyatta Köy ve Kırsal İzleri” isimli ikinci oturumda ise Ahmet Ümit, Erkan Irmak ve Behçet Çelik söz alacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise, “Fakir Baykurt’un Edebiyatımızdaki Yeri”, “Fakir Baykurt’un Yazı Serüveni” ve “Fakir Baykurt’un Hayatından İzlenimler” isimli 3 oturum daha düzenlenecek. Bu oturumlarda Özge Şahin, Adnan Özyalçıner, Tahir İlkan, Bengü Vahapoğlu, Feridun Andaç, Şaban Akbaba, Nilüfer İnceman Akgün, Yalçın Armağan, Semih Poroy ve Haydar Ergülen gibi birbirinden değerli isimler sempozyum takipçileri ile çevrim içi olarak bir araya gelecek.

Oturumların ardından canlı bağlantılar yoluyla Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması ile Yılın Yazarı Öykü Ödülü Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Etkinlik, yazar ve şair Kemal Varol’un kapanış konuşması ile sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.