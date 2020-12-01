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Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önündeki öldürülen taksicinin cinayet şüphelileri adliyede

DHA

Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önündeki öldürülen taksicinin cinayet şüphelileri adliyede


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde bekleyen taksici Sadık Çayır´ı (57), tabancayla vurarak öldüren Semih Kaya'ya (28) saklanmasında yardım ettiği belirlenen Serkan B. ve Tolga Ö. de yakalanıp, gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Olay, cuma günü Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi´nde meydana geldi. Taksici Sadık Çayır, ölümlü kavga sonrası tutuklanan oğlu Alican Çayır´ı ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne gitti. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.
EVİNE DÜZENLENEN BASKINLA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında çıkan, Serdar Umur'un öldüğü, Alican Çayır'ın da tutuklandığı kavgayla bağlantısı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin Semih Kaya olduğunu tespit etti. Serdar Umur ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada profil fotoğrafı olarak kullanan Semih Kaya'nın yapılan teknik ve fiziki takiple saklandığı ev saptandı. Eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaya'nın cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki boş bir arazide çalılıkların arasında bulundu.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Kaya, Serkan B. ve Tolga Ö.'nün saklanmasına yardım ettiğini söyledi. Kaya´nın itirafı üzerine ekipler, Serkan B. ve Tolga Ö.´yü de saklandıkları adreslerde yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-12-01 15:13:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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