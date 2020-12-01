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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den Masterchef’e tek kuruş ödenmedi

İHA

Büyükşehir’den Masterchef’e tek kuruş ödenmedi

200 bin TL’si Bursa Turizm Tanıtma Birliği’nden, 175 bin TL’si ise BTSO’nun yönlendirmesiyle gıda sektöründe faaliyet gösteren ve yayına konuk olan iş adamları tarafından ödenen programa ‘Büyükşehir’in 600 bin TL + KDV ödediği’ iddialarını basına servis eden muhalefet partilerinin il ve ilçe başkanlarına hem Büyükşehir Belediyesi hem de BTSO’dan yalanlama geldi.
Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ve farklı illerde yapılan çekimlerle şehirlerin gastronomi değerlerini öne çıkaran Masterchef programının Bursa çekimleri, CHP Nilüfer İlçe Başkanı ve İYİ Parti İl Başkanı’nın iddialarıyla adeta bir karalama kampanyasına dönüştü. Gerçek dışı rakamlarla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin program için 600 bin TL + KDV ödediğini iddia eden ve bunu bazı medya organlarında servis ettiren muhalefet partilerine hem Büyükşehir Belediyesi hem de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yalanlama geldi.
Tek kuruş ödenmedi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; söz konusu TV programına Büyükşehir Belediyesi’nden 600 bin TL + KDV gibi bir bedel ödenmesinin gerçek dışı olduğu vurgulandı. Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen program için Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından tek kuruş harcama yapılmadığının belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Programa ödenen para 375 bin TL + KDV olup, bunun 200 bin TL’si Bursa Turizm Tanıtma Birliği tarafından, 175 bin TL’si ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönlendirmesi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren ve programa da konuk olan iş adamları tarafından ödenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin tarihi, doğal, turistik ve kültürel değerlerini yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı amacıyla başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Haberde bahsedilen Masterchef programı da Bursa’nın gastronomi alanındaki zenginlikleri ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın işbirliğinde hayata geçirilen bir çalışmadır” denildi.
Karalama kampanyası
Büyükşehir’den yapılan açıklamada, yanlış algı oluşturmak adına her türlü çarpıtmayı kendine hak gören bu zihniyetin, sırf muhalefet etmek adına toplumun zekası ile de adeta alay ettiği vurgulandı. Neredeyse her gün Büyükşehir Belediyesi’nin hedef alınarak gerçek dışı ve yanıltıcı iddiaların gündeme getirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Gerçek dışı iddialarla bir kısım medya organlarını kullanarak karalama kampanyası düzenleyenler, belediyemizin sunduğu hizmetlerin aksamasına değil, bilakis artmasına neden olmaktadır. Söz konusu asılsız iddialar içeren haberle ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımız gibi tüm bu yanıltıcı ve yanlış bilgilerin halkımız nezdinde karşılık bulmadığının bilinciyle Bursa’mıza hizmetten geri durmayacağımızın altını çizmek isteriz” görüşlerine yer verildi.
Tanıtım desteği
Söz konusu yalan habere ilişkin bir açıklama da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi. BTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, BTSO’nun Bursa’nın marka değerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına destek verdiği hatırlatıldı. Bu amaçla çekimleri Bursa’da yapılan söz konusu TV programına ilişkin projenin amacını yansıtmayan bazı iddiaların ortaya atıldığının vurgulandığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Özellikle Bursa’nın gastronomi alanındaki zenginlikleri ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirilen söz konusu program için üye firmalarımızla görüşmeler sağlanmıştır. Programda yer almak isteyen firmalardan yayının toplam bedeli olan 375 bin TL’lik bütçenin 175 bin TL’lik kısmı da Oda’mızın girişimleriyle programda yer alan firmalarımızdan karşılanarak sponsorluk bedeli olarak ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir. BTSO olarak kentimiz ve ülkemiz için ürettiğimiz birçok proje ve çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile her zaman işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Başta Bursa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve yerel yönetimlerimiz olmak üzere, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz makro projelerden sosyal destek kampanyalarına kadar her türlü organizasyonda maddi ve manevi katkılarıyla yer alan iş dünyası temsilcilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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