Pandemi sürecinde üretim yapan okullar ödüllendirildi

Mustafakemalpaşa ilçesinde Covid19 salgını sürecinde üretikleri koruma aparatları ve hijyen ürünleriyle takdir kazanan okullar teşekkür belgesi ile taltif edildi.
MEB’e bağlı okullarla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu maske, siperlikli maske, hijyen standı gibi ürünlerin üretimleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı Hasan Celal Güzel ve Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu liseleri, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
Mustafakemalpaşa Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, okul müdürlerine belgelerini törenle takdim ederek, “Salgın sürecinde yapmış oldukları çalışmalar için okul müdürlerimize, öğrencilerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.