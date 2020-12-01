Oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önündeki öldürülen taksicinin cinayet şüphelileri adliyede (2)

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TUTUKLANDILAR

Bursa'da, oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde bekleyen taksici Sadık Çayır'ı (57), tabancayla vurarak öldüren Semih Kaya (28) ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen Serkan B. ile Tolga Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-12-01 22:13:20



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