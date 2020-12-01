Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi artırdı



Muammer İRTEMGürkan DURALYavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kentin dört bir yanına kurulan uygulama noktalarında, kısıtlamayı ihlal eden kişilere para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da saat 21.00'den yarın saat 05.00'e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çok sayıda farklı bölgede uygulama noktaları oluşturdu. Yasağın başladığı ilk dakikalarda uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası yazarak, evlerine gönderdi.

Uygulama noktasında oluşan araç kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMGürkan DURAL-Yavuz YILMAZ

2020-12-01 22:36:19



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