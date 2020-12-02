Alkol alıp, sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle gezerken yakalanan Yusuf Ç.'nin (22), yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. 3 bin 150 liralık cezanın ardından emniyete götürülen Yusuf Ç.'nin aracı ise kuryelik yapan bir arkadaşı tarafından teslim alındı..
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptıkları denetimlerde Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktasından geçmeye çalışan Yusuf Ç.´yi durdurarak izin belgelerini sordu. Belgelerinin olmadığını belirten Yusuf Ç.´nin hareketlerinden şüphelenen polis, sürücüye alkollü olup olmadığını sordu. Alkol aldığını itiraf eden Yusuf Ç.'nin yapılan kontrolde 2.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yusuf Ç.´ye ekipler önce sokağı çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı ardından da adli işlem yapmak üzere polis merkez amirliğine götürdü.
Aracını bırakmak istemeyen Yusuf Ç.´nin kullandığı otomobil ise kuryelik yapan bir arkadaşı tarafından teslim alındı. Gazetecilerin görüntü aldığı arkadaşı, Yusuf Ç.´nin içerisinde bulunduğu polis otosunu göstererek, "Haber ben değilim, haber orada" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-12-02 10:03:48
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