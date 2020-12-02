Bursaspor’un Ümraniyespor’a karşı mağlubiyeti yok

TFF 1. Lig’in 12. haftasında cuma akşamı kozlarını paylaşacak olan Bursaspor ile Ümraniyespor arasındaki rekabette yeşilbeyazlı takımın büyük üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor, bugüne kadar rakibiyle oynadığı 5 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Bursaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda cuma akşamı oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasında bugüne kadar 4’ü resmi 1’i de hazırlık maçı olmak üzere toplam 5 karşılaşma oynandı. 2016’dan günümüze uzanan rekabette Bursaspor, rakibine büyük üstünlük kurdu. Yeşilbeyazlı takım, 5 maçın 4’ünü kazanırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bursaspor’un attığı 9 gole, Ümraniyespor 3 kez fileleri havalandırarak cevap verdi.

Bu arada geçen sezon oynanan iki maçta da kırmızı karta maruz kalan yeşil beyazlı takım, mücadeleleri 10 kişi tamamladı.

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