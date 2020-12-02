Başkan Yılmaz’dan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ müjdesi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye üzerinde basketbol oynadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nin yeni sezonuna hazırlanan Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı’nı ziyaret etti. Antrenman öncesinde ‘engelsiz’ sporcularla sohbet eden Başkan Yılmaz, kendisi için hazırlanan 16 numaralı formayı giyerek tekerlekli sandalye üzerinde ter döktü. Başkan Yılmaz’ın da parkede yer aldığı antrenman maçı büyük çekişmeye sahne oldu. İnancın kararlılıkla harmanlandığı, gücün strateji ile buluştuğu tekerlekli sandalye basketbolunun zorluğunu yakından gören Başkan Yılmaz, gösterdikleri büyük azimli mücadele örneği ile zihinlerdeki engel duvarlarını yıkan ‘engel tanımayan’ sporcularla keyifli anlar yaşadı.

Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularının sarf ettiği efor ve sergiledikleri performansa hayran kaldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübümüz ile beraber keyifli bir gün geçirdik. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizde tekerlekli sandalye basketbol müsabakası gerçekleştirdik. Öncelikle tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Arkadaşlarımızın sarf ettiği efor bizleri kendilerine hayran bıraktı.Ben de ciddi anlamda yorulduğumu hissediyorum. Bu takımın Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde yarışacağına inancım tam. Arkadaşlarımıza sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlerin de Yıldırım Belediyesi olarak her daim onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Kültürden sanata, spordan istihdama birçok konuda ‘engelsiz’ Yıldırımlılara daima destek olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, 2021 yılında yapımına başlanacak Engelsiz Yaşam Merkezi’ projesini açıkladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin yanında, metro istasyonun bulunduğu noktada ilçeye bir Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Biz, Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübümüzün yanı sıra hem bireysel branşlarda hem de takım sporlarında engellerini aşan kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübümüz dahilindeki branşlarda da engelli kardeşlerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Hayata tutunmaya çalışan, yürüme zorluğu çeken küçük çocuklarımıza yardımcı olmak adına da imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu noktada engelli kardeşlerimiz için bir projemizi açıklamak istiyorum. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizin yanında, metro istasyonunun da bulunduğu noktada bir Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 2021 yılı içerisinde inşallah inşaatına başlayacağız. Burada engellilerimiz mutfakta hünerlerini sergileyebilecek, engellerini müzik ile aşacak. Spordan, kültürden, sanata kadar birçok alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

1 yılda 300’den fazla engelli istihdamı

Geride kalan bir yıllık dönemde Yıldırım İstihdam Merkezi çalışmalarıyla 300’den fazla engelli vatandaşa iş bulma noktasında yardımcı olduklarını belirten Başkan Yılmaz, “Sadece sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle değil, istihdam noktasında da engel tanımayan kardeşlerimizin yanındayız. Yıldırım İstihdam Merkezimizde de bir yıl içerisinde 300’ün üzerinde engelli kardeşimize iş bulmaları noktasında yardımcı olduk. Onları takdir ediyorum. Çok daha güçlükler içerisinde engellerini aşarak başarılara koşuyorlar. Dolayısıyla onların engel tanımazlığını da diğer arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin örnek alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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