Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra ölü bulunan 2 dağcı arkadaşını andı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ´da geçen yıl 1 Aralık´ta kaybolduktan sonra 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp´ın arkadaşları Ömer Yavuz, yaptığı duygu dolu paylaşımla arkadaşlarını andı.

İstanbul'dan geçen yıl 1 Aralık'ta Bursa Uludağ'a zirve tırmanışı için gelen Efe Sarp ve Mert Alparslan, otomobillerini Uludağ Jandarma Komutanlığı önüne çekerek, zirveye doğru yürümeye başladı. Amatör iki dağcı, etkili olan sis nedeniyle yollarını kaybetti. Aileleri Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA, İHH, BAKUT ve AKUT, Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının 17'nci gününde Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Efe Sarp, Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Mert Alpaslan ise İstanbul'da toprağa verildi.

'2 CAN KARDEŞİMİZİ, DOSTUMUZU KAYBETTİK'

Arkadaşları Ömer Yavuz, iki dağcıyı kayboldukları tarih olan 1 Aralık´ın yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak andı. Efe Sarp ile geçen yıl 12 Kasım'da Uludağ'ın zirvesine düzenledikleri yürüyüşte birlikte çekildikleri fotoğrafla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu Efelerin Efesini kaybedeli...1 Aralık 2019 günü sabahı sisler arasında kaybolurken gördük son kez onları. Uludağ'ın buz gibi fırtınalı havasında kayboldular Mert ile. O hava şartlarında yaşamak için çok ama çok mücadele ettiler doğaya karşı. Maalesef başarılı olamadılar yenik düştüler. Arama çalışmalarının 17'nci gününde bulunmuşlardı. Birçok insan bu olaydan çok ama çok etkilendi. Çok konuşulanlar oldu, acımasızca eleştirenler oldu onları, daha neler neler o dönemde... Yazılacak, çizilecek, ders alınacak o kadar olaylar var ki bu yaşadığımız talihsiz olaydan. Sonuçta 2 can kardeşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu kaybettik. Rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-02 11:27:15



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