Telefon servisi sokağa çıkamayanların ayağına geliyor Pandemide "sokağa çıkılmasın" diye vatandaşın ayağına gidiyor

Bursalı girişimci, pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan, çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlar için evlere ve işyerlerine cep telefonu servisi hizmeti başlattı. Vatandaşların bulunduğu konumdan alınan cep telefonları kısa zamanda tamir edildikten sonra konumlarına geri iade ediliyor.

Yeni alınan kararlar kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması işletmelere yeni çareler aratıyor. Merkezi Bursa’nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde yer alan İnfinity Phone Servis pandemi nedeniyle örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Bursalı girişimci Ebuzer Arslan’ın kurduğu telefon servisi hizmeti veren işletme, genci yaşlısı herkesin bir an olsun elinden düşüremediği cep telefonları için eve servis hizmeti başlattı. Her marka model cep telefonunu tamir ettiklerini aktaran genç girişimci uygulamanın hayata geçirilmesinden en çok sokağa çıkamayan vatandaşları mutlu ettiğini aktardı. Basit işlemlerde evin önünde veya araçlarında yapıp hemen müşterilerine teslim ettiklerini aktaran genç girişimci tamir edilemeyen durumlarda ise en kısa zamanda tamir edip eve geri getirdiklerini anlattı.

Cep telefonlarının günlük hayatı vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonlarının birçok kişisel veriyi de içinde barındırdığına dikkat çeken İnfinity Phone Servis yetkilisi Ebuzer Arslan, “Cep telefonları birçok özel bilgi içerirken kullanıcılar kişisel verilerin gizliği açısından güvenilir telefon tamircisi bulmakta zorlanıyor. Bozulan veya arızalanan telefonları mutlaka kurumsal yerlere veya güvendiğiniz kişilere teslim etmelisiniz. Artık cep telefonları en özel aracımız haline geldi. Güvenmediğiniz yere telefonunuzu teslim etmeyin” dedi.

“Servisten sonra ilk gün gibi”

Yedek parça değişimi ve bakım onarım işlerinde birçok sıkıntı yaşanabildiğini aktaran Ebuzer Arslan, “Birçok kişi telefonunu tamir ettirdiğinde eskisi gibi olmadığı söylüyor. Gerek yapılan işçilik gerekse kullanılan malzemenin orijinal olmaması bu sorunları doğuyor. Biz tüm modellerimizde orijinal parça kullanıyoruz. Kullanılan ekipmanlar ve teknisyen arkadaşlarımız alanında profesyonel kişilerden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

“Konumunuza geliyoruz, sorunu çözüyoruz”

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen tüm vatandaşlarımıza ve karantinada olan müşterilerimiz için evde servis hizmetini hayata geçirdik. Müşterilerimizin memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Her durumda saat gözetmeksizin bizleri arayabilirler. Arızaya göre evde tamir veya telefonu teslim alıp evlerine kadar yeniden teslim ediyoruz. 0539 279 60 96 numarasını arayabilirler. Bir telefon kadar uzaktayız.”

