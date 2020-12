BTSO, istişare toplantılarıyla iş dünyasının sorunlarına çözüm arıyor

Dünyada her bin kişiden 5,4'ü 'modern köleliğe' maruz kalıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), pandemi döneminde üyelerinden gelen her sorun ve talebe çözüm bulmak için yoğun mesaisini sürdürüyor.

BTSO, iş dünyası temsilcilerini yetkililerle buluşturmaya devam ediyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın konuk olduğu istişare toplantısı, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, konsey başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO Başkanı Burkay, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomileri derinden etkileyen Covid 19 salgın sürecini ülke olarak topyekûn bir mücadele ile yönetmek zorunda olduklarını söyledi. Salgının insan sağlığının yanı sıra iş hayatını da tahrip ettiğini vurgulayan Başkan Burkay, özellikle restoran ve kafeler başta olmak üzere yeme içme sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte turizm, hizmet ve perakende sektörlerindeki işletmelerin krizden derin yaralar aldığını ifade etti.

“Hibe desteği talebimizi Ankara’ya taşıdık”

İş dünyasına sunulacak hibe desteğinin firmaların üzerindeki yükü alacağına inandığını ifade eden Burkay, şöyle konuştu: “Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil hibe ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimizi cumhurbaşkanlığımıza, ilgili bakanlıklara ve TOBB’a ilettik. İçerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde KOBİ’ler ve hizmet sektöründeki esnaflar bu hibeden yararlanmalı.”

Başkan Burkay, BTSO olarak iş dünyası temsilcilerinin her talebinin takipçisi olmaya devam ettiklerini söyledi. Pandemi salgını sürecinde Kriz Eylem Planı kapsamında devreye aldıkları WhatsApp İletişim Hattı’na gelen birçok talebi tek tek ilgilenerek, rapor haline getirdiklerini ifade eden Burkay, “Gelinen bu süreçte sektör temsilcilerimiz zor bir dönem ile karşı karşıya. Her gün üyelerimizden yoğun talepler alıyoruz. Özellikle salgın sürecinde ikinci pik dönemin ardından Mart ayının sonuna kadar birçok sektörümüz negatif ayrışan meslek grupları arasında görülmelidir. İş dünyası temsilcilerimizin birikmiş vergi borçlarının yanı sıra da merkezi bütçeden işletmelerimize pozitif ayrımcılıkla hibe desteğinin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kesimin yanında olmamız gerekiyor. Bu yasaklardan olumsuz etkilenen üyelerimizi korumak adına onları pandemi sonrası döneme sağlıklı bir şekilde ulaştırmak istiyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye, yeni dönemde dünyada değişen tedarik yapısıyla çok ciddi avantajlara sahip olacaktır.” diye konuştu.

“Bütün taleplerinizi bakanlıklarla müzakere edeceğiz”

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Tüm dünyanın derinden etkilendiği salgın sürecinde vaka sayılarının azaltılması için devletin bir dizi önlemi devreye aldığını belirten Uçarmak, Bursa iş dünyasından gelen talepleri Ticaret Bakanlığı olarak titizle değerlendireceklerini belirtti. Uçarmak, “Salgın tüm dünyada yaşanıyor. İşletmelerimiz de bu salgından olumsuz yönde etkilendi. İş dünyası temsilcilerimizle sürekli istişare halindeyiz. BTSO’nun düzenlediği bu organizasyonda da firmalarımızın bizi ilgilendiren taleplerinin takipçisi olacağız. Başka bakanlıkları ilgilendiren konuları da bakanlarımıza bizzat toplantıdan sonra ileteceğim. Ülkemizde 3 milyon ticarethane var. Bunun 2 milyonu esnaf özelliği taşıyor. 84 milyonluk bir memleketiz. 84 bin ihracatçımız var. Bu çok kıymetli bir sayı. Taleplerinizi ilgili bakanlıklarla müzakere edeceğiz.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, ciro sıkıntısı çeken işletmelerin kira problemi ile karşı karşıya kaldığına değinerek, “BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak bu zorlu günlerde külfeti taraflar arasında eşit bölecek şekilde bir hazırlık yaptık. Bunu da öngörürken uyuşmazlıkları yargı yoluyla değil, sulhla çözüm getirilmesine inandık. İş dünyası olarak kira uyuşmazlıklarında külfetin taraflar arasında eşit olarak bölünerek çözülmesini arzu ediyoruz.” dedi.

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, hibe destekleri konusunda talepte bulundu. Ölçüoğlu, “Başkanımız İbrahim Burkay da konuşmasında bahsetti. Dünyada birçok devlet firmalara yönelik fonlar tahsis ediyor. KOBİ’lerin üzerindeki vergilerin kaldırılması, kredi faizlerinin düşürülmesi gibi taleplerimiz var. 2020 yılı 3. ve 4. ayda aldığımız kredilerin geri ödemeleri başladı. 2020 yılı turizm sektörü için kayıp bir sene olarak geçiyor. Sektör temsilcileri olarak devletimizden hibe destekleri bekliyoruz.” dedi.

“Ertelenen ödemelerin günü geldi”

BTSO HizmetTicaret Sektör Konseyi Başkanı Turgay Güler, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini söyledi. Son kısıtlamalar sebebiyle sektör temsilcilerinin önünü göremediğini belirten Güler, “İşletme sahiplerine, tedarikçiler ve mülk sahipleri 6 ay idare edemeyeceğini ifade ediyor. Ertelenmiş vergi ve SGK ödemeleri 1. taksitlerinin ödenmesi 10. ayda başladı. Aldığımız krediler de aynı şekilde. Bu konularla ilgili çok mağduruz.” şeklinde konuştu.

Perakende Ticaret Konseyi Başkanı Berna Aşıroğlu, pandemi döneminde küçük esnafın neredeyse sıfıra gelen cirolar sebebiyle çok ciddi ekonomik sıkıntı çektiğini ifade ederek, “Ekim ayındaki mevcut ödemelerin yanında ertelenmiş tüm muhtasar, SGK ve KDV gibi ödemeler işletmeleri zor durumda bırakmakta. Bu konuda düzenleme talep ediyoruz” dedi.

Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, esnaf ve sanayiciye hizmet eden lokanta işletmecileri adına söz aldığını belirterek, “Son 10 gündür cirolarda yüzde 75 azalma söz konusu. Kısıtlama genelgesi kapsamında paket servisi ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sulu yemek ve Bursa kebabı pakete girdiğinde lezzet tutmuyor. Siparişler internet üzerinden geldiğinde internet siteleri yüzde 10 komisyon alıyor. Yaklaşık 3 TL paketleme maliyeti var. Aracı kuruluşlar da yüzde 7 komisyon alıyor. 20 TL’lik paket servisini bu şekilde gönderdiğimizde 10 lira gider ile karşı karşıyayız. Sektör olarak pandemi döneminde fedakarlığı ciddi anlamla yaptığımıza inanıyorum. Aracı kuruluşların komisyonlarının yüzde 1’e çekilmesini takip ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

BTSO Mobilya Konseyi Başkanı Raşit Karaaslan, tekstil ve mobilyada KDV farkının eşitlenmesini talep ederek, mobilya sektöründe hammadde tedarik sorunu yaşadıklarını kaydetti.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, tekstil sektörü temsilcilerinin bankalardan talep ettiği kredi ihtiyacına yönelik finansman kolaylıkların sağlanmasını gerektiğini belirtirken, BTSO BTSO Meclis Üyesi Hasan Eker ise servis bedeli iade sorunu, havayolu şirketleri ile yaşadıkları ucuz bilet sorunu ve personel desteği konusunda taleplerini iletti.

