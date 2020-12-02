Korona virüs dedektifleri...Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar Karantinadaki evlere bekçi denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs dedektifleri...Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar Karantinadaki evlere bekçi denetimi

İHA

Korona virüs dedektifleri...Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar Karantinadaki evlere bekçi denetimi

Bursa Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadelede üstün görev yürütüyor. Bursa'nın 17 ilçesinde Covid19 testi pozitif çıkan aileler ve temaslı olduğu için karantinadaki kişiler; bekçiler tarafından takip ediliyor. Bekçiler her gün evlerine kontrol amaçlı gittiği karantinadaki kişilere camdan ya da balkondan denetim yapıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulamasına ( Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Emniyet Müdürlüğü de ciddi destek veriyor.
Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Polis Merkezi bekçileri her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları bu uygulama ile Covid19 testi pozitif çıkan aileleri kapı önlerine kadar gidip denetliyor. Evde olmayan hastalara ilk olarak tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmama durumunda ise bekçiler tarafından cezai işlem uygulanıyor.
Uygulama nasıl işliyor?
Korona testi pozitif çıkan yada temaslılar için ev karantinası mecburiyeti bulunuyor. Denetleme esnasında Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’ndeki karantina evlerinde kontroller gerçekleşti. İlk olarak telefonla irtibat kurdukları kişilerin TC kimlik numarasını isteyen bekçiler, evlerinin camlarına çıkmasını rica ederek kişilerin karantinaya uyup uymadığını bu şekilde takip altına alıyorlar.
Ambulanslar evden tedavi sürecine destek oluyor
Covid19'lu vatandaşlar denetim sırasında hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattılar. Ailelerden bazıları, karantina süreci boyunca kesinlikle bir ağrı sızı yaşamadığını ve hastalığı evde iyi beslenerek atlattıkları bu süreçte herhangi bir problemlerinin olmadığını ifade ederken, bazı hastalar ise aile içerisindeki diğer bireylerin daha ağır geçirdiğini ve arada bir ambulans ekiplerinin kontrole gelerek tedavi edildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BTSO, istişare toplantılarıyla iş dünyasının sorunlarına çözüm arıyor
YEREL HABERLER BTSO, istişare toplantılarıyla iş dünyasının ...
212 promil ile kısıtlamayı deldi, cezalar katlanınca efkardan maskeyi çıkarmadan sigara içmeye kalktı
YEREL HABERLER 212 promil ile kısıtlamayı deldi, cezalar katlanınca ...
Telefon servisi sokağa çıkamayanların ayağına geliyor Pandemide "sokağa çıkılmasın" diye vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Telefon servisi sokağa çıkamayanların ayağına ...
Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra ölü bulunan 2 dağcı arkadaşını andı
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra ölü bulunan 2 ...
Belediye caddeye Dağlık Karabağ ismini verdi
YEREL HABERLER Belediye caddeye Dağlık Karabağ ismini verdi
Obezite metabolik bir hastalık
YEREL HABERLER Obezite metabolik bir hastalık
Başkan Yılmaz’dan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ müjdesi
Osmangazi araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Osmangazi araç filosunu güçlendirdi
Bursaspor’un Ümraniyespor’a karşı mağlubiyeti yok
YEREL HABERLER Bursaspor’un Ümraniyespor’a karşı mağlubiyeti yok
Uludağ'daki acı kayıpların 1.yıldönümü Geçen yıl Uludağ’da kaybolan ve cansız bedenleri bulunan dağcıların arkadaşından duygusal paylaşım
YEREL HABERLER Uludağ'daki acı kayıpların 1.yıldönümü Geçen yıl ...
Köfteci Yusuf'un tüm şubeleri paket servise başladı Köfteci Yusuf "Gel al" ve paket servise geçti
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf'un tüm şubeleri paket servise ...
Erdem: “Nilüfer’de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk”
YEREL HABERLER Erdem: “Nilüfer’de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin ...
Alkol alıp, sokağa çıkma yasağını ihlal etti
YEREL HABERLER Alkol alıp, sokağa çıkma yasağını ihlal etti
BUÜ ile Güleryüz Otomotiv arasında ‘2244’ işbirliği başlıyor
YEREL HABERLER BUÜ ile Güleryüz Otomotiv arasında ‘2244’ işbirliği ...
Nilüfer’de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de bütün pazarlar hafta içinde kurulacak
(Özel) Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti 2 ay önce yok pahasına satılan karnabahar şimdi altınla yarışıyor
YEREL HABERLER (Özel) Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa ...
(Özel) Freni patlayan kamyonet markete böyle daldı Ölümden saniyelerle kurtuldular
YEREL HABERLER (Özel) Freni patlayan kamyonet markete böyle ...
(Özel) Yangında kapıları balyozla kırıp insan aradılar Annesine kızıp elbiselerini balkonda ateşe verince mahalleliyi sokağa döktü Polis ve itfaiye ekipleri yangın çıkan evde insan olabileceği ihtimali üzerine kapıları balyozla kırdı Balkonu ateşe verip polis ve itfaiyenin geldiği sırada "Hastam var" diyerek olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra otomobili ile evin önüne gelince polis tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Özel) Yangında kapıları balyozla kırıp insan ...
Bursa’da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa’da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis ...
Hırsız ihbarı Bursa Polisi'ni harekete geçirdi Camdan girip kapıdan çıktılar, ama hırsız bulamadılar
YEREL HABERLER Hırsız ihbarı Bursa Polisi'ni harekete geçirdi Camdan ...
67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap "Neden maske takmıyorsun" sorusuna cevabı şaşırttı
YEREL HABERLER 67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" ...
Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha
YEREL HABERLER Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha
Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi Kısıtlamaya rağmen sokakta alkol alan genç polisi seviyorum dedi ancak ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası ...
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı Polislere saldıran iki kardeş gözaltına alınırken 1 polis memurunun parmağı kırıldı, 2 polis memuru hafif yaralandı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X