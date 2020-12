Keles’te refah seviyesi yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keles’e kazandırılan ve bünyesinde otopark, restoran, düğün salonu, konferans salonu ve fuaye alanı da bulunan Sosyal Hizmet Binası’nda inşaat tamamlanma aşamasına geldi.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkeze sonradan bağlanan ilçelerdeki yaşam standartları yükseltmek için de yoğun mesai harcıyor. Tüm ilçelerde ulaşım ve altyapıyı öncelikli konu olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında her ilçeye, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Keles ilçesine kazandırılacak olan Sosyal Hizmet Binası’nda da artı son rötuşlar yapılıyor. Keles’in Cuma Mahallesi’nde bodrum, zemin, artı 2 kat olarak toplam 2970 metrekare inşaat alanı bulunan projenin bodrum katında 15 araçlık bir otopark alanı ve teknik odalar, zemin katında 3 adet dükkan, 60 kişilik restoran ve mutfak, birinci katında 250 kişilik düğün salonu ve ikinci katında da 185 kişilik konferans salonu ile fuaye alanı bulunuyor.

Keles’e değer katacak

Pandemi sebebiyle sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan pandemi ile mücadele ederken, diğer taraftan da yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Bursa’nın 17 ilçesinde de ulaşımdan altyapıya kadar her alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Merkeze göçün önlenmesi açısından özellikle dağ ilçelerimize büyük önem veriyoruz. Bir taraftan bu bölgelerde kırsal kalkınma hamleleri gerçekleştirirken, diğer taraftan halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri de bir bir devreye alıyoruz. Bünyesinde konferans salonu ve düğün salonunu da barındıran bu hizmet binası halkımızın önemli bir talebiydi. Artık çalışmaları tamamlamak üzereyiz. En kısa zamanda hizmete açarak, halkımızın bu alandaki ihtiyacını gidermiş olacağız. Şimdiden Keles’e hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.