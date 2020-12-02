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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de alt yapı yatırımları tam gaz

İHA

Karacabey’de alt yapı yatırımları tam gaz

BUSKİ marifetiyle Karacabey’de 226 kilometrelik içme suyu hattı yapılıyo. Belediye Başkanı Ali Özkan BUSKİ yetkilileriyle bir araya gelerek, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.
Karacabey’in uzun yıllardır en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı konusuna kalıcı çözüm sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. BUSKİ marifetiyle Karacabey’de 226 kilometrelik içme suyu hattını barındıran dev altyapı yatırımı kapsamında çalışmalar sürerken; içme suyu ve iletim hatlarının sil baştan değiştirilmesini, kayıpkaçak oranının azaltılmasını ve su kalitesinin artırılmasını hedefleyen çalışmalar tamamlandığında Karacabey, son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacak.
BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, İçme Suyu Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun ve Altınbaş İnşaat Genel Müdürü Murat Altınbaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret ederek, ilçede devam eden altyapı yatırımları ile ilgili istişarelerle bulundu.
Gerçekleşen görüşmede, bütün şehir merkezinin içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında, Yeni Mahalle’de şebeke hatlarının tamamlandığı ve Gazi Mahallesi’nde su şebekesinin yenilenmesine devam edildiği ifade edilirken, bu çalışmalarda 10 km hattın tamamlandığı ve mesken bağlantılar ile birlikte aynı anda su şebeke yenileme çalışmalarının da ara vermeden süreceği kaydedildi.
Kırsal mahallelerin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısı çözülüyor
Gerçekleşen görüşmede; kent merkezinde devam eden çalışmaların yanında, kırsal mahallelerde de kesintisiz su temini için gerçekleştirilen su depoları ve hat çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, bu kapsamda İkizce Uluabat arası 12 kırsal mahalleye hizmet verecek İkizce Subaşı Karakoca merkez depolarının inşaatlarında sona yaklaşıldığı ve akabinde Canbaz su deposunun imalatına başlanılacağı, bu depolarla birlikte mahalleler ve depolar arası su iletim hatlarının yenilenmesine de devam edildiği bilgisi verildi.
Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 70 km’lik bir kısım tamamlanarak Karakoca Subaşı mahalleleri arasında 7 km’lik hattın çalışmasının devam ettiği vurgulanırken, akabinde sistemin işletmeye alınacağı ve bu sayede yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan kırsal mahallelere kesintisiz su imkanı sunulacağı belirtildi.
Son derece verimli geçen görüşmede Başkan Ali Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak bu yılı ‘alt yapı yılı’ olarak ilan etmiştik. BUSKİ marifetiyle Karacabey’imizde süren alt yapı yatırımı, kentimizin uzun yıllardır beklediği bir yatırımdı. Karacabey’in hem alt yapı hem de üstyapı açısından daha sağlıklı ve modern hale gelmesi için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Kentimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama hedefindeyiz. Çalışmalar tamamlandığında inşallah Karacabey’de artık alt yapı meselesi kökten çözüm kavuşacak. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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