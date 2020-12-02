Covid hastası personele doğal ürünler jesti

“Nilüfer Bostan” markasıyla sağlıklı gıdayı tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, korona virüs hastası olan çalışanlarına da “Nilüfer Bostan”da satışa sunulan ekolojik gıdalardan ve organik meyvelerden oluşan bir paket göndererek jest yaptı.

Corona pozitif vakalarının arttığı günümüzde, belediye çalışanları arasından pozitif olan ve evde tedavi gören personele moral destek sağlamak isteyen Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, sağlıklı gıdalardan oluşan birer paketi evlerine göndererek hasta çalışanlarına jest yaptı.

Ekolojik koşullarda üretilen sağlıklı gıdaların satışa sunulduğu Nilüfer Bostan’daki bakliyat, meyve ile Nilüfer Kent Bostanı’nda üretilen bitki çayları ve Nilüfer Kadın Derneklerince üretilen tarhana gibi ürünlerin yer aldığı gıda paketleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in geçmiş olsun dileklerini ileten mesajıyla adreslere ulaştırıldı.

Tedavi sürecinde moral desteğin de önemli olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tüm hastaların bir an önce şifa bulması ve pandeminin de en kısa sürede sona ermesi dileğinde bulundu.

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