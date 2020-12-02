Sokak kısıtlamasını ihlal edip, mahalleyi ayağa kaldırdılar



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) - BURSA´da, alkollü oldukları öne sürülen bir grup, gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çevreye küfürler ve tehditler savurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Sokakta bağıran kişiler, taksiciyi ve kendilerini sakinleştirmek isteyen kadını tartakladı. Bağrışları duyup, balkonlara çıkan mahalleli, gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine gruptakiler, apartmandakilere tehditler ve küfürler savurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Nilüfer Abdulselam UĞUR

2020-12-02 13:35:06



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