Bursa Uludağ TTO yeni girişimcilerin yolunu açacak Bigg4tech ULUKOZA çağrısını başlattı

Bursa Uludağ TTO resmi uygulayıcı kuruluşu olduğu ve her yıl 300’e yakın girişimci adayına 200 bin TL hibe desteği veren BİGG4tech ULUKOZA çağrısını açtı. Girişimci ekiplerin hibe desteği almaları adına ücretsiz olarak verilecek eğitim ve mentorluk hizmetleri için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020.

Her yıl 300’e yakın girişimci adayı iş fikri sahibinin her birine 200.000 TL hibe desteği veren TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı’nın Resmi Uygulayıcı Kuruluşu olan Bursa Uludağ TTO’nun BİGG4tech ULUKOZA çağrısı açıldı.

Hibe desteğinden yararlanmak için TÜBİTAK 1512 Programı Resmi Uygulayıcı Kuruluşlarından olan Bursa Uludağ TTO markası olan ULUKOZA programına başvuru yapılabiliyor. Programa örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvuruda bulunabilir.

Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek alanlar ve başvuru itibari ile bir şirketin ortaklık yapısında bulunan kişiler programa başvuru yapamıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi TTO ’nun ULUKOZA programı, iş fikri sahibi ekiplere, ofis imkanı, ücretsiz eğitim, mentorluk ve danışmanlıklar, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları ve ön prototip / MVP imalatı, laboratuvar altyapısı kullanım imkanları sağlayacak.

Bursa Uludağ TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren ULUKOZA Programı hakkında detaylı bilgiler verirken, “Girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri için ofis, mentörlük, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini bedelsiz sunuyoruz. Ana hedefimiz, inovatif ve ticari faaliyete dönüşebilecek, teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerini geliştirerek, Bursa ve Marmara Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

NASIL BAŞVURULUR?

BİGG4tech ULUKOZA programına www.ulukoza.com adresinden başvuru yapılabiliyor.

