Sosyal yardıma Gemlik Belediyesi imzası

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne vatandaşların derdine derman oluyor. Müdürlük bünyesinde kurulan Halk Market’te vatandaşlar her ay kartına yüklenen bakiye miktarında ihtiyacı olanı ücretsiz olarak temin ediyor. Engelli bireylerin engelsiz taksiyle sağlık ve sosyal hayata katılımları sağlanırken, yaşlı konuk evinde ise misafirlerin mutluluğu yüzleri gülümsetiyor.

300 aile Halk Market’ten faydalanıyor

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim dönemi vizyon projelerinden olan ve Gemliklilere yapılan ankette vatandaşların ilk yapılması gereken projelerden biri olan Halk Market bebek bezi, biberon, kişisel temizlik ürünleri, deterjan gibi maddelerin yanı sıra bisküvi, Kuru gıda, peynir ve yoğurt gibi ürünlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verirken, pandemi dönemi olması sebebiyle vatandaşların randevu yöntemiyle alışveriş yapmasını ve salgın riskinden uzak durmasını amaçlıyor,

“Engelsiz Taksi”yle ulaşımda engeller ortadan kalkıyor

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Birimi ise engelli bireylerin sıkıntılarına derman olmaya devam ediyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın ilk icraatlarından biri olan Engelsiz Taksi Gemlik Belediyesi’nden randevu alan engelli bireyleri verilen randevu saatinde evlerinden alarak başta sağlık olmak üzere sosyal hayata katılımları konusunda yardımcı oluyor. Engelsiz birimi ayrıca hasta yatağına ihtiyacı olan vatandaşlara hasta yatağı temininde yardımcı oluyor.

Yaşlı Konuk Evi’nde memnuniyet üst seviyede

Gemlik Belediyesi’nin bir diğer sosyal yardım projesi ise Kurşunlu’da bulunan ve daha önceden atıl durumda olan Yaşlı Konuk evi, pandemi dönemi sebebiyle yüzde 25 kapasiteyle hizmet veriyor. Yaşlı Konukevi kafetaryası, okuma ve oyun salonlarının yanı sıra geniş alanlarıyla yaşlıların rahatlıkla vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlandı. Tertemiz havası, yeşil ve mavinin birleştiği bir noktada bulunan yaşlı konuk evindeki misafirler ise Gemlik Belediyesi personelinin kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan son derece memnuniyet duyuyor.

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kurulduğu günden bu yana vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Başkan Sertaslan, “Belediyemiz vatandaşımızın nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Halk Marketimiz yaklaşık 300 hanede bulunan evin kadınına verdiği kartla ihtiyacı olanı satın almasını sağlarken, kreşimizde ise çocuklarımız eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Engelsiz taksimiz ise her gün engelli bireylerin ulaşımındaki sıkıntıları ortadan kaldırırken, Yaşlı Konuk Evimizde ise pandemi döneminde az sayıda kontejanla bile hizmet veriyor. Kurulan aile ortamı ile hem biz hem de misafirlerimiz mutlu oluyor. Gemlik’te zor durumda kalan vatandaşlarımız bu dönemde belediyemizin varlığını her zaman yanında hissetti, hissetmeye de devam edecek.

