Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Bereket Sigorta Ümraniyespor’u evinde ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçı hazırlıklarına izinsiz devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanda çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında cuma günü saat 19.00’da sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Futbolcuların kıran kırana mücadele vermedi, teknik heyeti memnun etti. Hazırlıklarına yarın devam edecek olan Bursaspor’da, Furkan Emre Ünver ve Özer Hurmacı’nın bu hafta forma giymesi beklenmiyor.

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