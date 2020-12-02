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Avrupa güreş şampiyonu Nihat Kabanlı korona virüse yenildi

İHA

Avrupa güreş şampiyonu Nihat Kabanlı korona virüse yenildi

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı 76 yaşında korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Avrupa şampiyonu milli güreşçilerinden Nihat Kabanlı, 76 yaşında korona virüs tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonlarından eski milli güreşçi Reşit Karabacak da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Türkiye Güreş Federasyonu Nihat Kabanlı için bir mesaj yayımladı. Mesajda, “Avrupa Şampiyonu güreşçilerimizden Nihat Kabanlı tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bir süredir Covid 19’a bağlı olarak, nefes darlığı ve kan değerlerinin düşük olmasından dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kabanlı tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak’ın ardından Nihat Kabanlı’nın da ölümü güreş ailesini yasa boğdu. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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