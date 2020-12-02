Kamyonetteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Abdulselam UĞUR/ BURSA (DHA)BURSA-Ankara kara yolu üzerinde bir kamyonetin kasasındaki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa-Ankara kara yolu üzerinde, 16 AJF 705 plakalı kamyonet, kasasındaki 6 kişi ile yoğun trafikte, sol şeritte ilerlediği sırada bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde birbirine tutunan 6 kişinin, tehlikeye aldırmadan yolculuğa devam ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-12-02 17:20:22



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