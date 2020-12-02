Bursaspor’dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e geçmiş olsun mesajı

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Covid19 testi pozitif çıktığı açıklanan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir için Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Covid19 testi pozitif çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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