Kamyonet kasasında ölümüne yolculuk

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Bursa’da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

BursaAnkara kara yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişi kamerayla görüntülendi.

Ankara istikametine seyir halindeki 16 AJF plakalı kamyonet sürücüsü yoğun trafiğe aldırış etmeden resmen ölüme davetiye çıkardı. Kasasında birbirine tutunan 6 kişi ile sol şeritten hızla giden sürücünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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