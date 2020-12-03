Mobilyaların üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasında yüklü olan mobilyalar üzerinde seyahat eden bir kişi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonun kasasında yüklü olan mobilyaların üzerindeki kişi, görenlerin tepkisini çekti. Gece karanlığında mobilyalar üzerindeki tehlikeli yolculuk, diğre sürücüler tarafından kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüye tepki yağdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-03 09:46:52



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