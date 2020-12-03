Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı

İlkay ALTAY / İZNİK (Bursa) (DHA) Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla sağlığına kavuştu.
Başkan Aydın'ın 15 gün önce Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Aydın, sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan başkan Aydın, "Karantina sürecim bitti. Sağlığım Allah´a şükür gayet yerinde. Bu süreçte arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde görevimin başına döneceğim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İlkay ALTAY
2020-12-03 09:56:12
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