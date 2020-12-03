Bursa Valiliği açıkladı...Hepsi kapatıldı

Bursa Valiliği korona virüsle mücadelede yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı

Valilikten açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih 20077 sayılı Genelgesi ile 01.12.2020 tarih 147 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli olacak şekilde anaokulları ve anasınıflarının (resmi/özel ayrımı olmaksızın) faaliyetlerine ara verileceği belirtilmiştir. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.12.2020 tarihli yazısında resmi anaokulları, anasınıfı ve uygulama sınıflarının faaliyetlerine ara verileceğinin belirtildiği, yazı da özel ana okullarının yer almadığı, bu durumunda tereddütlere neden olduğu yönünde bilgiler ulaşmaktadır. Konuyla ilgili olarak Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamalarda, İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih 20077 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 147 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında açıkça belirtildiği üzere yeni bir karar alınıncaya kadar resmi ya da özel fark etmeksizin tüm anaokulları ve anasınıflarının faaliyetlerine ara verilmesine, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir"

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