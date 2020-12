Mudanya'nın dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Mudanya Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında yaygınlaştırdı. Mudanya’nın genelinde sokak ve caddelerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, testi pozitif çıkan ve bildirim yapan vatandaşların yaşadığı site ve apartmanların ortak alanları ilaçlanıyor. Mudanyalılardan gelen talepler doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi site ve apartmanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Veteriner Hizmetleri Bürosu ekiplerince gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerinin yanı sıra talep eden site ve apartman yöneticilerine ücretsiz dezenfektan ilacı veriliyor. Ekipler, her gün farklı bir mahalle ve sokakta vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edecek.

Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise Covid19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde sokak ve cadde yıkama işlemlerine titizlikle devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde havaların soğumasıyla birlikte artan Koronavirüs salgınına karşı her gün teyakkuzda, gece gündüz görevde olduklarına vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçe genelindeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün, Eğitim, Burgaz, Yalı, Siteler, Ömerbey, Hasanbey, Şükrüçavuş ve Halitpaşa mahallelerimizi dezenfekte ettik. Covid19'la mücadeleye ara vermiyoruz, tüm hemşehrilerimizin içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

