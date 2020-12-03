Yiyeceğin rengini seç, hastalıktan korun

Sebze ve meyvelerin renklerinden, hangi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğunun anlaşılabildiği bildirildi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, yaptığı açıklamada, beslenmeyle sağlıklı yaşam arasındaki ilişkinin, bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını, özellikle tüm kanser olgularının gelişiminde, beslenme alışkanlıklarının önemli rol oynadığını belirtti.

Sebze ve meyvelerin bolca tüketiminin sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olduğunu ve beslenmenin her alanında ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıhan Engin, son dönemlerde yapılan araştırmaların, bu besin maddelerinin hangi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu, renklerine göre ayrım yapılarak anlaşılabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Engin, tüm sebze ve meyvelerin düşük yağ oranları ile kalp hastalıkları, kanser, yaşa bağlı algılama bozuklukları, katarakt ve diğer bazı göz hastalıklarını önleyebilecek doğal kimyasalları içerdiğine dikkati çekerek, sebze ve meyvelerin renklerine göre ilişkilendirildiklerinde 7 gruba ayrılabildiklerini söyledi.

Kırmızı Renkliler

Prof. Dr. Kayıhan Engin`in verdiği bilgiye göre, domates gibi ``kırmızı`` renkli sebze ve meyveler, ``likopen`` adlı karoten madde açısından zengin yapıya sahip bulunuyor. Bu madde, hücreleri serbest radikal oluşumlardan koruyarak, kalp ve akciğer hastalıklarıyla prostat kanserinin gelişimini önlüyor.

``Kırmızımor`` renkli kara üzüm, böğürtlen, çilek, kırmızıbiber ve kırmızı elma gibi besin maddeleri de, ``antosyanin`` adı verilen güçlü antioksidan madde içeriyorlar. Bu madde, hücresel yaşlanmayı geciktirerek ve pıhtı oluşumunu engelleyerek kalbe yardımcı oluyor.

Havuç ve patates gibi ``turuncu`` renkli besinler de, kanser gelişimini önlediği bilinen ``alfa karoten`` içeriyorlar.

Portakal, şeftali ve nektarin gibi ``turuncusarı`` renkli meyvelerde ise hücrelerarası iletişimi destekleyen ve bu yolla kalp hastalıklarını önleyen ``kriptoksantin`` adlı madde bolca bulunuyor.

"Yeşil`` rengin egemen olduğu Brüksel lahanası, brokoli ve kabak gibi sebzeler de, kanser yapıcı maddelerin çalışmasını engelleyen ``sulforafan``, ``izosiyanat`` ve ``indol`` maddelerini yoğun olarak içeriyorlar.

Göz için yeşilsarı

``Lutein`` ve ``zeaksantin`` adlı ``karotenoidler`` açısından zengin olan ``yeşilsarı`` renkteki mısır, bezelye ve ıspanak gibi bazı yiyecekler ise katarakt ile ``yaşa bağlı makular dejeneresans`` adı verilen ve körlüğe yol açabilen hastalıklara karşı önleyici rol oynuyorlar.

``Beyazyeşil`` renkli grupta yer alan sarmısak, soğan ve yeşil üzüm gibi sebze ve meyvelerin de, antioksidan olan ``kuersetin`` ve ``kamferol`` maddeleri bakımından zengin oldukları biliniyor. Bu grupta yer alan soğan türü yiyeceklerin de tümör karşıtı vazife görebilen ``allisin`` adlı maddeyi yoğun şekilde içerdiği belirlendi.

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