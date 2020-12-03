Bursaspor Kulübü’nden Siirt’e geçmiş olsun mesajı

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Siirt’te meydana gelen deprem sonrası Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Bursaspor Kulübü’nden ‘Geçmiş olsun Siirt’ başlıklı mesaj geldi. Yeşil beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayımladı: “Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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