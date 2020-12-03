Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha

Gemlik'in Büyükkumla Mahallesinde, korona virüs yasakları nedeniyle kapalı olması gereken eğlence kulübünde meydana gelen cinayet olayı ile alakalı 5 kişi daha jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı.

Cinayet sonrasında, ilk etapta A.B. isimli zanlı tutuklanmıştı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla alakalı detayları araştırmaya devam etti. Olay yerinde bulunanlar ve çalışanların ifadesine başvurulurken, yapılan geniş çaplı soruşturma sonrasında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlıların ilk sorguları, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılarak adliyeye sevk edildiler. Gemlik Adliyesi'nde, geniş güvenlik önlemleriyle yapılan sorgu sonrasında M.A.O. ve B.T. suça teşvik ve yardım yataklık iddiasıyla tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildiler. D.B.O. ve Ü.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. Ö.S. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Adliye çevresinde iki gözaltı

Ayrıca, duruşmanın devam ettiği esnada, Gemlik Adliyesine dönen kavşakta köprü altında durumundan şüphelenilen 34 RU 2747 plakalı otomobilde yapılan aramada, üç adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.S. ve A.I. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.