Pazarcıya HES kodu, vatandaşa sınırlı giriş

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerindeki denetimleri üstü seviyede tutuyor. Denetimler sayesinde pazar alanlarındaki salgın riski asgariye seviyeye çekilirken, tedbirler hem pazarcı esnafını, hem de vatandaşı memnun ediyor.

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekipler, pazarcı esnafının HES kodlarını sorguladı. HES kodu olmayanlara uyarıda bulunan ekipler, esnafın HES kodu almasını sağladı. Ekipler, tedbirler kapsamında esnafın ve vatandaşların tek tek ateşini ölçüldükten sonra pazar yerine girmesine izin veriyor. Pazar içerisinde yoğunluk oluştuğunda girişler kapatılıp, vatandaşlar sosyal mesafe kurulanına uyacak şekilde bekletiliyor. Hareketlilik azaldıkça vatandaşların pazara girişine izin veriliyor. Ayrıca pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen el dezenfektanı aparatı ile de vatandaşlar kişisel hijyenini sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerindeki tedbirleri en üst seviyede tutmak adına ilçede bir hafta süresince kurulan 54 pazar yerinin her biri için bir zabıta komiserini yönetici olarak atadı. Atanan yöneticiler ve zabıta ekipleri, pazarlardaki tezgâhları tek tek dolaşarak, maskelerini çene altında tutan esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuyor. Ekipler, maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasının gerekliliği konusunda esnaf ve vatandaşları bilinçlendiriyor.

Pazar yerlerinde sıkı denetim

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, alınan tedbirler ve yapılan denetimlerle ilgili olarak, “İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerimizi arttırdık. İlçemizde bir haftada kurulan 54 pazar yerinin her biri için bir zabıta komiserini yönetici olarak atadık. Zabıta komiserlerimiz ve diğer zabıta ekiplerimiz, pazar girişlerinde esnafa yönelik HES kodu sorgulaması, vatandaşa da ateş ölçümü ve maske denetimini titizlikle uyguluyor. Pazar yerlerinde yoğunluk oluşmaması adına, pazarın içi kalabalıklaştığında girişler kapatıyor. Vatandaşlar sosyal mesafe kurulanına uyacak şekilde bekletiliyor ve pazar içerisindeki yoğunluk azaldıkça da vatandaşların belli sayılarda içeri girmelerine izin veriliyor. Bizler denetimleri ve tedbirleri üst seviyede tutuyoruz; ancak vatandaşlarımızın da kurallara uymalarını ve hem kendi hem de halk sağlığı adına dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Pazarlar hafta içi kurulacak

Osmangazi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak pazar yerlerinde düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme kapsamında cumartesi ve pazar günü kurulan pazarlar hafta içine alındı.

Buna göre, 5 Aralık Cumartesi günü kurulması gereken Reyhan, Çirişhane, Yeşilova, Soğanlı ve Ali Bostancı pazarları 4 Aralık Cuma günü kurulacak. 6 Aralık Pazar günü kurulması gereken Bağlarbaşı, Emek, Hürriyet, Ziraat, İvazpaşa, Dikkaldırım, Yenibağlar, Demirtaş ve Ovaakça pazarları ise 7 Aralık Pazartesi günü kurulacak.

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