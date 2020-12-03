Boks Federasyonu, DHA muhabirine saldıran boksör hakkında adli takibe başladı



Ercan ATA ANKARA / DHATürkiye Boks Federasyonu, Bursa'da dün akşam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılırken "Ben boksörüm" diye bağırarak DHA muhabirine saldıran Süleyman Satılmış (20) ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine saldırdı. "Ben boksörüm" diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan'ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Saldırı anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

BOKS FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA,

Türkiye Boks Federasyonu, yazılı bir açıklama yaparak, adli süreci takip edeceklerini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"03 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan Süleyman SATILMIŞ'ın olumsuz haberini üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İNAN'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI: ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM

Süleyman Satılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım" diye cevap verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-3 gençin muhabirlerin üzerine yürüdüğü

-Muhabirin eline vuruşu

-Süleyman Satılmış'ın DHA muhabiri İnan'a yumruk atması

-İnan'ın yere düştüğü ve baygınlık geçirdiği anlar

-Gençlerin muhabirlere küfür ve hakaret etmesi

-Saldırgan gençlerin polis tarafından gözaltına alınması

-İnan'a ilk müdahalenin yapılması ve ambulansa bindirilmesi

-Süleyman Satılmış'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi

-Satılmış'ın "Özür dilerim, pişmanım" sözleri

-Genel görüntülerHaber-Kamera: BURSA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)

2020-12-03 13:56:03



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